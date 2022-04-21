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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mermiyle tehdit etmişti! Davada karar çıktı

21.04.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Emin Göç adlı 25 yaşındaki kişi, Twitter hesabından mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşmış, paylaşımına düştüğü notlar ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit içerdiği öne sürülen mesajlar vermişti. Hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Emin Göç için davada karar belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mermiyle tehdit etmişti! Davada karar çıktı

Mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşıp CHP ve HDP'nin Twitter hesaplarını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Canan Kaftancıoğlu'nu ve Özgür Özel'i paylaşımına etiketleyen Mehmet Emin Göç hakkında mahkeme kararını verdi. Tarafların uzlaştığını dikkate alan mahkeme tarafından davanın düşmesine karar verildi.

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Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mehmet Emin Göç'ün avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, 9 Şubat 2022 tarihinde davanın düşmesine yönelik verdiği mütalaasını tekrar etti. Sanık avukatı mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istediğini belirterek "Dosyanın düşmesine karar verilsin. Zaten taraflar uzlaşmıştır" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer müştekilerin sanıkla uzlaşmasını dikkate alarak davanın düşmesine karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Emin Göç'ün sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu bir kavanoz resmi üzerine yazı yazarak CHP ve HDP resmi sosyal medya hesaplarıyla, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'i etiketlediği anlatılıyordu.

İddianamede "Söz konusu eylemin bu kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de genel merkez hesaplarını etiketleyerek CHP ve HDP genel merkezlerini ve tüzel kişiliğini hedef almaktadır" ifadeleri kullanıyordu.

Söz konusu paylaşımın basit bir tehdidi aştığı ifade edilen iddianamede hedef alınan kişilerin CHP tüzel kişiliği ve onun seçmenleri olduğu vurgulanıyordu. İddianamede sanık Mehmet Emin Göç hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

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Kemal Kılıçdaroğlu
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