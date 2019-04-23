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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

"(Şehit cenazesi için Çubuk'a giderken) Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için Çubuk'a giderken herkesle görüşüldüğünü belirterek, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü." dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok." karşılığını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk

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