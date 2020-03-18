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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 02:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamalarına dikkat etmeliyiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan koronavirüs açıklaması

CHP Genel Başkanı sosyal medyadan yayımladığı konuşmasında koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaşanan virüs salgınının bilimin ve aklın ışığında aşılabileceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerilerine herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"BİLİMİN VE AKLIN IŞIĞINDA BU SORUNU AŞABİLİRİZ"

“Vatandaş olarak ben de dikkat edeceğim. Sizler dikkat edeceksiniz. Hayatın akışı içinde hepimiz dikkat etmek zorundayız. Bilimin ve aklın ışığında bu sorunu aşabiliriz.

"SORUN HEPİMİZİN ORTAK SORUNU"

Sorun hepimizin ortak sorunu. Sorun bir insanlık sorunu, sorun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceği sorunu. Beraber, hep beraber bu sorunu aşmak için ne gerekiyorsa, hangi çaba gerekiyorsa biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ALDIĞI BÜTÜN KARARLARA KOŞULSUZ UYALIM"

Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yetişmelerini ve büyümelerini istiyoruz. O nedenle bütün vatandaşlarıma yeniden ama yeniden çağrıda bulunuyorum. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı bütün kararlara koşulsuz hepimiz uyalım. Hep birlikte bu sorunu aklın ve bilimin ışığında aşmaya çalışıyoruz ve aşacağız. Merak etmeyin biz sizin yanınızdayız” (İHA)

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