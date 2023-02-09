CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: "Şimdi ben nasıl susayım?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum" notuyla bir paylaşımda bulunarak hükümete eleştirilerde bulundu. İşte haberin detayları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları...

"AFAD KENDİ RÖNTGENİNİ ÇEKMİŞ"

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın hazırladığı raporu paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar. Ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım? Siyaset üstü mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? Kader planı mı diyeyim?"

Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum. pic.twitter.com/TKSWOHozp1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2023

"GÖZ GÖRE GÖRE BU RİSKLERİ ALDILAR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bile bile, göz göre göre bu riskleri aldılar. Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta, depremin büyüklüğünden değil, müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir. Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz, bizim de kader planımızda bu varmış." dedi.

