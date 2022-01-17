CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'i andı

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat yıl dönümünde Rahşan Ecevit'i saygı ve rahmetle andı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit'in değerli eşi, Türk siyasi hayatının önemli ismi; ressam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit'i, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."