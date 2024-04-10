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  4. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi! Değişimi dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi! Değişimi dikkat çekti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.04.2024 00:28
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CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimin ardından hem ses tellerinden hem de gözlerinden operasyon geçirdi. Üç günde 3 ameliyat geçirip sağlığına kavuşan Özel, Ramazan Bayramı için memleketi Manisa'ya gitti. Burada Manisa eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Özgür Özel'in değişimi de dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi! Değişimi dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerden sonra ses tellerinden ameliyat olduktan sonra akabinde ise iki kez gözünden ameliyat geçirdi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Genel Başkan Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. CHP’den Özgür Özel’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir."

Özgür Özel, geçirdiği operasyonlar sonrası soluğu memleketi Manisa'da aldı.

MANİSA'DA MEZARLIĞI ZİYARET ETTİ!

Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'nda dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in babası Ahmet Zeyrek ile 12 Eylül öncesi öldürülen eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy ve Mete Erdem'in kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

MEZAR

Özel ayrıca, "Manisa Tarzanı" diye bilinen Ahmet Bedevi’nin kabrini de ziyaret etti.

BBB


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