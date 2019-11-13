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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

"(Trump-Erdoğan görüşmesi) Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında, AB'nin yaptırım için yasal çerçeve metni hazırladığını anımsattı.

Bunun kabul edilebilir olmadığını belirten Altay, "Bu elbette elimizin tersiyle iade etmemiz gereken bir metin." ifadesini kullandı.

Bu milletin "şu anda dünyadaki Türkiye algısını hak etmediğini" dile getiren Altay, "AB ülkeleri bilmeli ki Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değil. Bu karar, Türk milleti ve KKTC'ye yönelik gibi görünse de aslında Erdoğan'ın AB'ye mesafe koyan politikasına hizmet eder. Bunda ne AB'nin ne de Türkiye'nin menfaati var." diye konuştu.

Türkiye'nin, böyle bir yaptırım kararı nedeniyle hem kendi hem KKTC'nin haklarından taviz vermemesi gerektiğinin altını çizen Altay, "Verirse yanlış yapmış olur. Ancak bununla beraber bir an önce diplomatik adımlar atarak Doğu Akdeniz'deki yalnızlığımızı gidermemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gittiğini anımsatan Altay, Erdoğan'ın Trump'ın mektubuna ilişkin söylediği "takdim" ifadesinin, "Türkiye'yi ve aziz milleti aşağılayan bir ifade" olduğunu öne sürdü.

"Mektup bizi incitmiş idi 'takdim' ifadesi bizi perişan etti." diyen Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu buruklukla, onur kırıcı mektupla yaşarken ikinci bir mektup vakasıyla da karşılaştık. İçeriği S-400 olan bu ikinci mektup, bir tehdit mektubu. Bu iki mektupla beyefendi orada görüşme saatini bekliyor. Konakladığı otelde ABD'de pek de görülmeyen bir şekilde güvenlik önlemi alınması, Türkiye'nin Amerikan kamuoyunda da kaybettiğinin açık bir işaretidir.

Artık Türkiye-ABD ilişkisi iki ülke arasındaki ilişki olmaktan çıktı, kurumsal kimliğini kaybetti. Bu ilişki artık Erdoğan ve Trump ailelerinin kişisel ikbal çıkarlarına endeksli biri ilişkiye dönüştü. Bu bizim kabul edebileceğimiz tablo değil.

Erdoğan, Türkiye adına Trump ile görüşme yapacak. Umarız ve ümit ederiz ki bu görüşme Türkiye'nin onur, şan ve şerefine yakışır bir görüşme olur. Sonuçları nereye varırsa varsın Erdoğan, Trump'ın tehditlerine boyun eğmesin. Biz yanında ve arkasında oluruz. Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Türkiye'nin onurunu daha fazla incittirme. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver. Türkiye'nin menfaati burada. Eğilip bükülmene gerek yok. Bu millet büyük bir millettir, bu ülke büyük bir ülkedir. Umarım yeni hayal kırıklıkları yaşamayız."

-"Gelin benden başlayın"

Bugün Genel Kurula gelecek olan yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin "sıfırı tükettik, para suyunu çekti, para lazım" teklifi olduğunu savunan Altay, "Para neye lazım? Lükse, debdebeye lazım." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "ekonomiyle ilgili olumsuz algı oluşturanlar teröristtir." mealinde, özü bu olan bir söz söylediğini öne süren Engin Altay, "Hukuki süreci de başlatmışlar. Başlatmazsanız alçaksınız. 8 milyon 200 bin işsiz için mi, açlık yoksulluk haciz sarmalında intihar eden masumlar için mi, milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar için mi, 1000 TL'nin altında maaş alanlar için mi, genç işsizler için mi hukuki süreç başlayacak? Gelin benden başlayın, bu garibanlara dokunmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin iktidara "düş yakamdan" sürecini başlattığını savunan Altay, "Millet ilk sinyali İstanbul seçiminde verdi ve ilk genel seçimde de gereğini yapacak." ifadesini kullandı.

Bugün HDP'li dört belediyeye kayyum atanmasına da değinen Engin Altay, "Terör örgütü PKK ile kesin, katı, amansız bir mücadele içinde olun ama 6 milyon HDP'ye oy vereni terörist diye yaftalarsanız, tümüne terörist gözüyle bakarsanız, PKK'nın bölemediği Türkiye'yi AK Parti olarak siz bölmüş olursunuz. Sandığa saygı gösterilmeyen yönetimlerde demokrasi olmaz." diye konuştu.

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