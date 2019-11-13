CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Erdoğan'a sesleniyorum: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Bu akşam her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump'a ver." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında, AB'nin yaptırım için yasal çerçeve metni hazırladığını anımsattı.

Bunun kabul edilebilir olmadığını belirten Altay, "Bu elbette elimizin tersiyle iade etmemiz gereken bir metin." ifadesini kullandı.

Bu milletin "şu anda dünyadaki Türkiye algısını hak etmediğini" dile getiren Altay, "AB ülkeleri bilmeli ki Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değil. Bu karar, Türk milleti ve KKTC'ye yönelik gibi görünse de aslında Erdoğan'ın AB'ye mesafe koyan politikasına hizmet eder. Bunda ne AB'nin ne de Türkiye'nin menfaati var." diye konuştu.

Türkiye'nin, böyle bir yaptırım kararı nedeniyle hem kendi hem KKTC'nin haklarından taviz vermemesi gerektiğinin altını çizen Altay, "Verirse yanlış yapmış olur. Ancak bununla beraber bir an önce diplomatik adımlar atarak Doğu Akdeniz'deki yalnızlığımızı gidermemiz lazım." dedi.