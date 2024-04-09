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CHP Hatay için pes etmiyor, Özgür Özel de kolları sıvadı: 'Başka ihtimal yok! Bizzat ben yapacağım'

09.04.2024 16:52
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Hatay'da seçim sonrası tartışmalar bitmek bilmedi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son olarak CHP'nin itirazını reddetmişti. Ancak CHP lideri Özgür Özel, "Hatay seçimlerinin iptal olması dışında bir ihtimal yoktur" diyerek sürecin takipçisi olacağını belirtti.

CHP Hatay için pes etmiyor, Özgür Özel de kolları sıvadı: 'Başka ihtimal yok! Bizzat ben yapacağım'

CHP, Lütfü Savaş ile seçime girdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde kaybetse de 'ölü seçmen' iddiasıyla YSK'ya itiraz dilekçesi vermişti. YSK'nın merakla beklenen kararı dün geldi, mazbatanın AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'te kalmasına karar verildi

weqew

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"BAŞKA İHTİMAL YOK"

Bugün memleketi Manisa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel'e Hatay konusundaki son durum da soruldu. Özgür Özel net ifadeler kullanarak "Seçimlerin iptali dışında bir ihtimal yok" vurgusuyla dikkat çekti.

"BAŞVURUYU BİZZAT YAPACAĞIM"

Özel'in yanıtı şöyle oldu:

"Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam kanunsuzluk başvurusu hazırlanıyor, başvuruyu Ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili dosyamızı bayramı takip eden günlerde başvuruyu bizzat ben yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olması dışında bir ihtimal yoktur. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Özgür Özel
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