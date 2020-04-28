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  4. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor. Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı. Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Kaftancıoğlu'nun mesajı üzerine yapılan suç duyurusunun ardından, "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağırdı.

Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: DHA


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Canan Kaftancıoğlu CHP ifade

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