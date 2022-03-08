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CHP il başkanlığında yaşanan iğrenç olayda yeni gelişme! Karar verildi

08.03.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla CHP İl Başkanlığı'nda sekreteri taciz eden ve o dönemde parti delegesi olan 60 yaşındaki Mehmet A. hakkında karar verildi. Mahkeme, Mehmet A.'ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

CHP il başkanlığında yaşanan iğrenç olayda yeni gelişme! Karar verildi

Muğla CHP il başkanlığında yaşanan iğrenç olayla ilgili mahkeme kararını verdi. İl başkanlığında sekreter olarak çalışan 1 çocuk annesi kadını, elle taciz eden ve o dönemde parti delegesi olan 60 yaşındaki Mehmet A.'ya 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak bu cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.

ELLE TACİZ ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., 30 Temmuz 2010 tarihinde, iddiaya göre sebilden su doldurduğu sırada o dönemde parti delegesi olan ve daha sonra istifa eden Mehmet A.'nın elle tacizine uğradı. 1 çocuk annesi A.E., Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne gidip, Mehmet A.'dan şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından şüpheli hakkında, 'sarkıntılık' yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması geçen 1 Mart'ta görüldü. Duruşmaya A.E. ile tutusuz olarak yargılanan Mehmet A. ve avukatları katıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti kararında, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve konusunu göz önünde bulundurarak Mehmet A.'yı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak bu ceza 1 yıl 8 aya düşürülürken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla CHP taciz
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