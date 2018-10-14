CHP ilçe başkanı belediye başkanı aday adayı oldu

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesi CHP ilçe başkanı Nihat Kara, 30 Mart yerel seçimlerinde ilçelerinde partisinden belediye başkanlığı için aday adayı çıkmadığını ifade ederek, aday adayı olmak için ilçe başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
İlçe Başkanı Kara yaptığı açıklamada, "İstifa etmemdeki amaç partimizin Sarıoğlan ilçesinde Aday adaylığı için herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Bu büyük onurlu ve şerefli görevi ilçe başkanımlığından istifa etmek zorunda kaldım. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye başkanı adaylığımı açıklıyorum. Sarıoğlan CHP ilçe başkanlığı örgütten sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Çetin'e devredildi" ifadelerini kullandı.
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