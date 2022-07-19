CHP ilçe gençlik kolları başkanını, "biz seni görevden aldık" diyerek darp etti

İddiaya göre, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, Cacabey Meydanı'nda açılan üye kayıt standında gençlik kolları için üye çalışması yaparken İl Sekreteri H.Ç. ile sözlü tartışmaya başladı. H.Ç.’nin Aydoğan’a ‘Sen CHP’nin yeleğini giyemezsin biz seni görevden aldık’ demesi sonrası çıkan tartışmada darp edildiğini beyan etti. Ahi Polis Merkezine giden ve şikayetçi olan Aydoğan, “Benim üzerimde partiye ait yelek vardı. Benden H.Ç., yeleği çıkarmam gerektiğini söyledi. Benim görevden alındığımı söyledi. Ben ise görevde olduğumu ve kendisinin beni görevden alma yetkisinin olmadığını söyledim. Bunun üzerine H.Ç., bir eliyle boynumu tutup sıkarak diğer eliyle de bana vurdu” dedi.

İfadesinde İl Sekreteri H.Ç.’nin etrafında olan kişilerin de sözlü saldırısına uğradığını aktaran Aydoğan, kendisine karşı saldırgan tavırların sürdüğünü söyledi. Darp raporu aldıktan sonra da H.Ç. hakkında Merkez İlçe Gençlik Kolları başkanı Ahmet Aydoğan şikayetçi oldu. (İHA)

