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CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 18.12.2018 13:07 | Son Güncelleme

CHP'de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için bugün kritik gün. İstanbul için Ekrem İmamoğlu, Ankara için ise Mansur Yavaş isimleri netleşirken; CHP'de 5'i büyükşehir olmak üzere bazı belediye başkan adaylarının daha açıklanması bekleniyor. İşte kulislere sızan aday listesi...

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP'de bugün yapılacak iki kritik toplantıdan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de Mansur Yavaş isimleri kabul edildi.

İsimler şu anda devam eden Parti Meclisi toplantısında oylanacak.

İSİMLER NETLEŞTİ! İSTANBUL İMAMOĞLU, ANKARA YAVAŞ...

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul ve Ankara dışında 3 büyükşehirde daha adaylar netleşti.

Kulislere sızan aday listesindeki isimler şöyle;

İSTANBUL
Ekrem İmamoğlu (Beylikdüzü Belediye Başkanı)

ANKARA
Mansur Yavaş

BURSA
Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)

ADANA
Zeydan Karalar

MERSİN
Konuşulan iki isim var. Serdar Kuyucuoğlu ile Vahap Seçer.

KARS
Naif Alibeyoğlu

BOLU
Tanju Özcan

KILIÇDAROĞLU KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ!

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Mutfakta yangın var. Tasarruf yapılması için komisyon kurulmuş. Söylemiştim, getirin bir ev hanımı tasarrufu yapsın... İşsizlik ise büyük problem. Ve gittikçe artıyor. Kredi kartlarına takla attırarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor binlerce kişi. Devletin kendisi de borç batağında. Türkiye ekonomik bağımsızlığını yitirmiş, Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmiş.

'VERGİYİ TEFECİLERE HARCIYORSUN'

Parlamentoda bütçe görüşmeleri var. Ama bakın bu bütçeyle ilgili büyük beklenti yok. Tam bir hayal kırıklığı ve suskunluk hakim. Biliyor ki bu bütçe

tefecilere gidecek. Milletin harcadığı her kuruştan aldığı vergiyi tefecilere harcıyorsun. Bu kadar faizi niye veriyorsunuz. Hangi gerekçeye veriyorsunuz tefeciye. Bütçe rantiyecilere tefecilere saraya yarıyor. Sanıyorlar ki Türkiye’de her evde zengin sofraları var. Sanıyorlar ki her baba çocuğuna harçlık veriyor. Yok böyle Türkiye.

BİZİM BELEDİYELERİMİZDE ASGARİ ÜCRET 2200 LİRA OLACAK

Asgari ücret bizim belediyelerimizde Ocak'tan itibaren 2200 lira olacak. Eğer bizde olmayan bir belediyeyi kazanırsak, asgari ücret o belediyede de 2200 lira olacak. Eğer o belediyeden bir işçi haksız yere çıkartılırsa gelip beni bulacak, hesap soracağız.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
EKREM İMAMOGLUNUN TRABZONLU OLMASI DIŞINDA BİNALİ YILDIRIMA RAKİP OLACAK HİÇBİR ARTISI YOKTUR EĞER İSTANBUL HALKI ( %80 İ KARADENİZ KÖKENLİ ) SIRF TRABZONLU DİYE CHP ADAYINA OY VERİRLERSE ORASINI BİLEMEM ama BÖYLE BİR ŞEY YAPARLARSA ÇOK BÜYÜK YANLIŞ YAPMIŞ OLURLAR ERDOĞANIN VE AKP nin EN BÜYÜK YATIRIMLARI İSTANBULA YAPTIĞINI GÖRMEZDEN GELMİŞ VEFASIZLIK ETMİŞ OLURLAR BU ADAMIN TEK ARTISI TRABZONLU OLMASI GERİSİ HİKAYE BOŞ CHPninde SIRF TRABZONLU OLDUĞU İÇİN ADAY YAPTIĞI %100 BELLİ
BİR ÜLKÜCÜ OLARAK ANKARADA OYUMUZ MANSUR YAVAS O ANKARANİN TURKMENBEYI YIGIT ÜLKÜ DEVIDIR.. KAYSERIYI PERSILVANYAYA TASIYAN FETOSCU OZHASKT DEF OL DEME VAKTIDIR.. ADANA ANTALYA CHP MERSIN MANISA IYI PARTİ OLACAK! NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE !
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