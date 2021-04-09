CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan koronavirüse yenik düştü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Gülhan'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın" ifadelerini kullandı.

Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda “oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş” diyordun

Fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal

İstanbul örgütümüzün başı sağolsun... pic.twitter.com/6gbkKGBAOB — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 9, 2021



