CHP İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a başvurdu

"Bir tanesi, usul yönünden, bu kararın yok olduğunu düşünüyoruz, iddia ediyoruz ve Danıştaydan bu yokluğun tespitini istiyoruz. İkincisi, yapılan işlemin tamamen anayasaya aykırı olduğunu tüm yönleriyle delillendiriyor ve bu anayasaya aykırılık yönünden Danıştay eğer bu işlemi yok saymazsa anayasaya aykırılık yönünden iptal etmesini istiyoruz.

Bütün milletvekillerinin oyuyla CHP grubu adına sözleşmeye girme ve çekilme yetkisinin TBMM'de olduğunu vurguladıklarını dile getiren Özel, bu kapsamda Danıştaya, "kararın yok sayılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması" yönünde 3 talepli başvuru yaptıklarını söyledi.

Karara karşı her alanda mücadele edeceklerini daha önce belirttiklerini kaydeden Özel, Danıştaya önceden yapılan başvuruları da son derece kıymetli gördüklerini bildirdi.

Tabii bu arada kadınlar ölmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi, onun yarattığı olumsuz iklimin hem şiddeti uygulayanlarda hem de kanunları uygulama yükümlülüğü olanlarda yarattığı kadınlar aleyhine olumsuz etkiyi de hep birlikte görüyoruz. Yılın ilk üç ayında 88 kadının katledildiği bir ülkede AK Parti, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye çalışıyor. Bu yüzden de Danıştaydan ivedilikle bu Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasını istiyoruz, üçüncü talebimiz de budur."

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı vererek bütün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iradesinin İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında olduğunu gösterebileceğini söyleyen Özel, "Bu yürütmeyi durdurma talebimizi, Danıştayın öncelikle ele alacağını ve bizim lehimize değil, kadınların lehine ve Türkiye'nin lehine sonuçlandıracağını ümit ediyoruz. Bu beklentinin arkasındayız." diye konuştu.

AK Parti'nin, 19 yıllık iktidarı boyunca yaptığı "en iyi işten geri döndüğünü" belirten Özgür Özel, "Bütün dünyada İstanbul adıyla anılan, coğrafi ev sahibi ve ilk kabul eden ülke olduğumuz, hep birlikte üzerine titrediğimiz bu önemli meseleden AK Parti'nin bu şekilde çekiliyor olması, elbette sadece kadınların meselesi değildir. Bu, Türkiye'yi seven tüm yurttaşların meselesidir." ifadelerini kullandı.