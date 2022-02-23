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CHP'li Altay'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! "CHP’ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Kılıçdaroğlu"

23.02.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim öncesi siyaset gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken partilerden gündemi meşgul eden açıklamalar da geliyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'den düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "Kimsenin elinin tersiyle itemeyeceği şerefli bir makam" şeklinde ifadeleri sorulan Altay, "CHP’ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.

CHP'li Altay'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! "CHP’ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Kılıçdaroğlu"

Siyaset gündeminde seçimlere yönelik cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalar sürerken partilerden ve siyasilerden de birbirinden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün TBMM’de basın toplantısını düzenledi. Basın toplantısında konuşan Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP'YE OY VEREN HERKESİN GÖNLÜNDEKİ ADAY KILIÇDAROĞLU"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “Kimsenin elinin tersiyle itemeyeceği şerefli bir makam” ifadelerinin sorulması üzerine Engin Altay, “CHP’ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Başından beri Sayın Genel Başkanımız, bu işin kendisinin verebileceği karar olmayacağını, Millet İttifakı olarak bu işin oturulup konuşulacağını ifade etmiştir. Vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Saray da bunu merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçimi açıklasın, adayımızı açıklayalım” yanıtı verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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