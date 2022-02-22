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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açmak ihanettir

22.02.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek zorundayız. Bölgedeki savaş Türkiye’ye büyük zarar verir. Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açmak ihanettir." dedi.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açmak ihanettir

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partsinin TBMM'deki grup toplantısında, başta Ukrayna-Rusya krizi olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açmak ihanettir." diyen Kılıçdaroğlu, bölgede savaş istemediklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Yeter ki sorunları çözecek kişilerin göreve gelmesidir. İktidar sahipleri sorunu çözemiyorsa sandığı milletin önüne getirmelidir. Millet bekleye bekleye perişan oldu.

Baharı bekleyin, kış geçsin, sonbaharı bekleyin diye diye bekletiyorlar. Sorunları hep çözeceğiz diye vaatleri var. Yeter artık! Demokrasinin kurallarını işleteceksiniz.

"MİLLETİN İRADESİYLE GÖNDERECEĞİZ"

Millet oy verirse yine devam edersin. Sorunları çözmekte iddialı olan bir muhalefet var. Bir de onu izleyin. “Bunlar asla gitmez” diyorlar. Ne demek asla gitmez! Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz.

"SÜREÇ İNTİKAM DUYGUSUYLA ÇALIŞIYOR"

Demokrasi konusunda sorunumuz olduğunu hepimiz biliyoruz. AYM kararı uygulanmaz, Anayasa’nın hükümleri uygulanmaz, üst mahkemenin verdiği karara alt mahkeme uymaz. Çünkü süreç intikam duygusuyla çalışıyor.

Birisi iktidarı eleştiriyorsa tutuklanması ve aylarca hapiste kalması tablosuyla karşılaşıyoruz. Sedef Kabaş onlardan biridir. Ülkede hukuk olmadığı için hapiste tutuluyor. Sadece o da değil Selahattin Demirtaş da öyle Osman Kavala da öyle…

"MONTRO’YÜ TARTIŞMAYA AÇMAK İHANETTİR"

Dünyanın izlediği Ukrayna krizi var. Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek zorundayız. Bölgedeki savaş Türkiye’ye büyük zarar verir. Doğalgaz, petrol fiyatları artıyor ve bu da Rusya’nın işine geliyor. Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açmak ihanettir.

"ZOR GEÇİNENLERİN ORANI YÜZDE 57.2"

Hayat pahalılığını herkes biliyor. Herkes yakınıyor. Asgari ücrette bir artış oldu. Şubat ayı içinde bir anket yapıldı. “Daha rahat geçiniyorum” diyenlerin oranı yüzde 9.2, “Daha zor geçiniyorum” diyenlerin oranı yüzde 57.2! Milletin yüzde 57.2’si daha zor geçiniyorum diyorsa iktidarın düşünmesi gerekir.

4 milyon 122 bin vatandaşımız bankalara borcunu ödeyemedi. İcra sayıları da arttı. Bu tablo evlerde yangına yol açıyor. Ama biz belediye başkanlarımızı örgütledik. Ciddi engeller çıkarıyorlarsa da elimizden geleni yapıyoruz.

Fakire gidecek paraya el koyuyorlar. Belediye başkanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 1 milyon 97 bin aileye gıda yardımı yapıldı. 1 milyonu aşkın aileye ısınma yardımı yaptılar. 846 bin kişiye ulaşım yardımı yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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