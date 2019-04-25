CHP'li başkanı öldürüldü! Gaziantep Valiliği'nden flaş açıklama!

Gaziantep Valili\u011finden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Keskinsoy, i\u015f yerinde \u0130.K. ile ticari alacak y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015ft\u0131.\nTart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine Keskinsoy, \u0130.K. taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\nOlayla ilgili adli soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. (\u0130HA)PARTNER\u0130stanbul'a bir de b\u00f6yle bak\u0131n! Herkesin topland\u0131\u011f\u0131 bu yol asl\u0131nda...TEM Otoyolu'nda trafik kazas\u0131: 1 a\u011f\u0131r yaral\u0131Marmaris'te esnaf, temsili dara\u011fac\u0131 kurarak istismarc\u0131lara idam istedi
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