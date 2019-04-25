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CHP'li başkanı öldürüldü! Gaziantep Valiliği'nden flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 03:12 | Son Güncelleme

CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybetti.

CHP'li başkanı öldürüldü! Gaziantep Valiliği'nden flaş açıklama!

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskinsoy, iş yerinde İ.K. ile ticari alacak yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Keskinsoy, İ.K. tarafından öldürüldü.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP İlhan Keskinsoy

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