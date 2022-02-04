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  4. CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı

CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı

04.02.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltı, mesai bitimine yakın belediyeye gelen polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Fen İşleri Müdürü M.E.’nin 15 bin TL’yi usulsüz olarak aldığı ve bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın bilgisi dahilinde yapıldığı ileri sürüldü.

CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Küçükkuyu beldesinde oturan Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı.

BALKAN'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE...

Kamuran T. ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., mesai bitimine yakın, belediyeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

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Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Başkan Balkan ile M.E. ve M.Ö.'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale CHP
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