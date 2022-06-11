CHP'li belediye başkanları bir araya geldi... Büyükerşen'den dikkat çeken sözler: "İstanbul'u İzmir'i tahmin edemiyorum

CHP'li 9 büyükşehir Belediye Başkanı, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıya, sağlık sorunları bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yurt dışı programı bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı katılmadı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kameralar karşısına geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Ülke gündemi ve düzensiz göç konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Büyükerşen, şunları söyledi:

"ÜLKE KAYNAKLARININ BÜYÜK KISMINI KAPSAYAN ŞEHİRLERİ YÖNETİYORUZ"

Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına hizmet götüren 11 büyükşehir belediyesi olarak, ülke kaynaklarının büyük kısmını kapsayan şehirleri yönetiyoruz. Sanayi, ticaret, tarım, turizm gibi, ülkenin gelişim dinamiklerinin en yüksek olduğu illeriz. Enerjimizi, şehirlerimizde alt ve üst yapı başta olmak üzere ulaşım, temizlik, imar çalışmaları, kültür sanat faaliyetleri gibi temel şehircilik görevlerimize harcamamız gerekirken, hükümet tarafından yürütülen yanlış politikalar nedeniyle farklı alanlara yoğunlaşmak zorunda kalıyoruz. Ekonomik çöküş nedeniyle sosyal yardımlara ağırlık veriyor, ayakta duramayacak durumda olan çiftçimize kırsal kalkınma projelerimiz ile umut oluyor, can çekişen eğitim sistemimizin boşluklarını açtığımız ücretsiz kurslarla doldurmaya çalışıyor, kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor ve toplumun her kademesinde kadını daha da güçlendirmek için istihdam yaratıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu topraklara, bizleri seçen yurttaşlarımıza ve en önemlisi ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'e karşı bu çalışmaları yapmak boynumuzun borcudur

"İSTANBUL'U İZMİR'İ TAHMİN BİLE EDEMİYORUM"

Diğer önemli bir konu da, düzensiz ve kontrolsüz göç akının hala devam ediyor olmasıdır. Özellikle CHP'li belediyeler tarafından yönetilen kıyı şehirlerinde büyük göçmen kitleleri barınıyor. Resmi kayıtlarda göre Eskişehir'de 20 bin civarında olduğu belirtiliyor. Ancak Mersin'de bu sayının 450 bin olduğunu, Hatay'da çok daha vahim sayılar olduğunu biliyoruz. İstanbul'u, İzmir'i tahmin bile edemiyorum. Göçü, bir insanlık dramı olarak görmekle birlikte, kontrolsüz ve aşırı her şey gibi, bu durum da şehirlerimiz ve geleceğimiz için büyük tehlike arz ettiğini düşünüyorum

