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  4. CHP'li eski vekil Yılmaz Ateş parti üyeliğinden ihraç edildi

CHP'li eski vekil Yılmaz Ateş parti üyeliğinden ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, dün CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini belirterek karar kendisine tebliğ edildiğinde gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

CHP'li eski vekil Yılmaz Ateş parti üyeliğinden ihraç edildi

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, yazılı açıklamasında, dün bir internet sitesi üzerinden CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini, karar kendisine tebliğ edildiğinde gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

YILMAZ ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Yılmaz Ateş, şunları kaydetti:

"İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez. Ancak benim için şaşırtıcı olan 15 Temmuz'dan önce FETÖ'yü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının, bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir. Bu karar, beni ve CHP tabanını bugüne kadar olduğu gibi demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesinden alı koyamayacaktır."

YILMAZ ATEŞ 11 KASIM'DA PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Ateş, 11 Kasım 2019'da CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilmişti. İhraç sonrası açıklama yapan Ateş şunları ifade etmişti:

"Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz. Ulusal Kurtuluş Savaşı dahi milletvekillerinin eleştiri hakkını kullandığı bir ortamda yapıldı. Avrupa diktatörlüğe kayarken, Mustafa Kemal Atatürk 1931'deki 3. Olağan Kurultayımızda 'Partinin bir eksikliğini, yanlışlığını gördüğümüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Çünkü bir yanlışlığa gösterilen müsamahanın zararı, faydalarından büyük olur.' diyor. Böyle bir parti geleneğinden geliyoruz. Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kuruluna yapacağım."

YILMAZ ATEŞ'TEN FETÖ İDDİASI

Ateş, katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA-MYNET

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Ateş CHP ihraç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aklı olsa bu lafı söylemez.makam verirsen iyi, vermezsen hainsin. yazık ya
Chp artık ilk kural feto ya laf atmayacaksın...2.kural Atatürk ün adını anmayacaksın...3.kural pkk ya laf atmayacaksın....4.kural r.te. ye düşman olan herkes le DOST olacaksın....bunları yapmaz isen partide yerin yok......CHP ATATÜRK ÇİZGİSİNİ BAYKALDAN SONRA TAMAMEN KAYBETTİ...feto ne derse o yönde gidiyor..
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