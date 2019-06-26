CHP'li Faik Öztrak'tan Devlet Bahçeli'nin 'İstanbul ehline emanet edilmemiştir' sözlerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Artık seçimler bitmiştir, ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir. Bugünden itibaren herkes işine bakmalıdır. Seçim gündeminin gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır" dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İstanbul halkının 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

'BUGÜNDEN İTİBAREN HERKES İŞİNE BAKMALIDIR'

Bu seçimin kazananın İstanbulluların vicdanı olduğunu söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:

"Artık seçimler bitmiştir, ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir. Bugünden itibaren herkes işine bakmalıdır. Seçim gündeminin gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır. Burada en büyük görev milletin bir sene önce iş başına getirdiği yönetime düşmektedir. Yönetim ülkemizin çözüm bekleyen acil sorunlarına derhal odaklanmalıdır. Seçilmiş belediye başkanlarımızda seçildikleri kentlerde hizmet seferine bir an önce başlayacaktır. 25 yıldır AK Partili belediye başkanlarının kullandığı yetkiler bakanlık genelgeleriyle bizim başkanlarımızın elinden alınmamalıdır. Bugüne kadar, 'genelgelerle, tüzüklerle çarpışarak buralara geldik' diye övünenler bugün bizim belediye başkanlarımızın önüne genelge engelleri çıkarmamalıdırlar."