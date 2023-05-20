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CHP'li Faik Öztrak'tan dikkat çeken sözler! 'Biz önce seçimi olacağız...'

20.05.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçimlerin ikinci turu ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bu seçimde 'korktum' yok, 'kırıldım' yok, 'küstüm' yok" diyen Öztrak, "Biz önce seçimi alacağız. Varsa kırgınlıkları, küskünlükleri ve diğer her şeyi sonra konuşacağız" dedi.

CHP'li Faik Öztrak'tan dikkat çeken sözler! 'Biz önce seçimi olacağız...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, ekonomideki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Öztrak, sadece 2021 yılında, Irak, İran, Özbekistan, Suriye, Afganistan’dan kayıtlı olarak gelenlerin sayısının 252 bin 432 olduğunu söyledi. Öztrak, "Perfore hale getirdikleri sınırlardan elini kolunu sallayarak geçenler bu hesaba dahil değil. Bugün bu ülkede sığınmacılar sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengeleri de çatırdatıyor. Ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı giderek çölleşiyor. Demografik yapımız tehdit altında. Bir hafta sonra sandıkta, bizim evlatlarımızı kovup, sığınmacıları ülkeye dolduran, ülkemizi uçurumun kenarına getiren bu zihniyeti oylayacağız. Seçim hiç karışık olmayacak. 'Bu ülkenin çocukları gitsin, sığınmacılar katar katar ülkemize gelmeye devam etsin' diyecek olan varsa oyunu pusulanın saray tarafına basacak. 'Bu ülkenin namusu olan sınırları hak ettiği şekilde korunsun, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler en kısa sürede evine dönsün' diyenler ise mührü pusulanın aydınlık tarafına, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu tarafa basacak" dedi.

"SİZ KENDİNİZİ AYAĞINIZDAN VURDUNUZ"

Öztrak, seçimden sonra kredilere sınır getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Kredi kartlarından nakit çekimleri, kuyum harcamalarını baskılamak için bankacılık sistemine müdahale ettiler. Ama artık ekonomi yama tutmadığı için, millet, bankalardan kredi alamadı, kredi kartından nakit çekemedi. AK Parti’nin bildik çığırtkanları, 'komplo' diye zırlamaya başladı. Birkaç gün sonra Merkez Bankası geri adım atmak zorunda kaldı. Size saldıran falan yok. Siz kendinizi ayağınızdan vurdunuz. Bu yönetim devam ederse ne yapmak niyetinde olduğunuzu, milletimizin bankalardan dövizini almak için, parasını çekmek için, kuyrukta beklemek zorunda kalacağını hepimize gösterdiniz. Bu güzel ülke neden bu hale düştü? Beceriksiz, liyakatsiz, metal yorgunu, ne yaptıklarından haberi olmayan kadrolar ve milleti bile isteye ateşe atan, sarayın kibirlisi ve onun tek adamlık hevesi yüzünden" diye konuştu.

"BİZ ÖNCE SEÇİMİ ALACAĞIZ"

Öztrak, seçime kısa bir süre kaldığını anımsatarak, "Milletimiz ilk turda adaylardan hiçbirine vize vermedi. Mevcut hükümetin başı; vatandaştan vizeyi alamadı, partisi de önceki seçime göre 30 milletvekili kaybetti. Büyük değişimler her zaman bir anda olmuyor. Büyük zaferler kolay kazanılmıyor. Şimdi ikinci tur için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sahada iki aday kaldı. Bu seçimde 'korktum' yok, 'kırıldım' yok, 'küstüm' yok. Biz önce seçimi alacağız. Varsa kırgınlıkları, küskünlükleri ve diğer her şeyi sonra konuşacağız. O yüzden şimdi, 'Türkiye için karar ver'. Sen kararını ver, 28 Mayıs’ta Türkiye’nin 13'üncü cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Bugünkü yorgun, iş bilmez kadrolar gitsin, yeni bir heyecan gelsin, güzel ülkemiz yeniden ayağa kalksın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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