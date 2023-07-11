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CHP'li isimden AYM'ye TRT hakkında 'hak ihlali' başvurusu! "Seçim döneminde yeterince yer verilmedi"

11.07.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, TRT yayınlarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne "hak ihlali" başvurusu yaptı. Emre, yayınların adil ve tarafsız olmadığını öne sürdü ve seçim döneminde CHP'ye yeterince yer verilmediğini ifade etti.

CHP'li isimden AYM'ye TRT hakkında 'hak ihlali' başvurusu! "Seçim döneminde yeterince yer verilmedi"

CHP'li Zeynel Emre, TRT yayınlarına ilişkin yaptığı bireysel başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi önünde açıklamalarda bulundu.

Siyasi partilerin eşit şartlarda propagandalarını yapabilmelerinin, seçimlerin adil ve tarafsız şekilde sonuçlanmasının da temel enstrümanlarından biri olduğunu dile getiren Emre, TRT'nin devletin televizyonu olduğunu, 85 milyonun vergisiyle faaliyet yaptığını, bütün partilere eşit mesafede davranması gerektiğini söyledi.

Seçim döneminde CHP'ye TRT'de yeterince yer verilmediğini ifade eden Emre, şöyle konuştu:

"Bu süre içinde hiçbir şekilde CHP Genel Başkanı ve milletvekillerinin programlara davet edilmediğini gördük. Bu hukuksuzluk karşısında bizzat TRT'ye başvuruda bulunduk, Radyo Televizyon Üst Kuruluna başvuruda bulunduk, Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunduk, idari yargıya başvurduk. Her türlü başvuruyu yaptık. Ancak bir türlü netice alamıyoruz. Bugün de Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduk ve buradan bir hak ihlali kararı verilmesini bekliyoruz. Çünkü hepimizin vergisiyle yayın yapan bir kuruluşun böyle davranmaya hakkı yok."

Seçimde propaganda açısından hakkaniyetli bir süreç yaşanmadığını, bu hukuksuzluğun sona ermesi gerektiğini savunan Emre, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

(AA)

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CHP aym trt

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