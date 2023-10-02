CHP'li isimden çok konuşulacak sözler: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından en çok konuşulan parti CHP oldu. 'Değişim' söylemleriyle gündemden düşmeyen partide hem MYK üyeleri istifa etti hem de Kılıçdaroğlu bütün danışmanlarıyla yollarını ayırdı. Gözler artık Kurultay'a çevrilmişken Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Cemal Canpolat'ın sözleri gündem oldu.

"KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRMAK..."

TV100'de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına katılan Canpolat, "Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır" dedi.

"ATATÜRK CHP'YLE SINIRLI DEĞİLDİR"

Programdaki yorumculardan Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç bu sözlere karşı çıkarak, "Ne alakası var Cemal ağabey. Yapma gözünü seveyim. Rica ederim öyle şey olur mu? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'yle sınırlı değildir." dedi.

KURULTAY NE ZAMAN?

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının ardından 38. olağan kurultayın, MYK'nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar verdi. PM'de alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.



