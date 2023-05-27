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CHP'li isimlerin iddiası gündem olmuştu! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan açıklama

27.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li isimler, HÜDA PAR'dan Meclis'e giren vekiller için "Anayasada Türk milleti ifadesi geçtiği için yeminde sorun çıkartabilirler" iddiasında bulunmuştu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada "Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz" ifadesini kullandı.

CHP'li isimlerin iddiası gündem olmuştu! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan açıklama

CHP'li isimler, HÜDA PAR'ın Meclis'te yemin krizi çıkartabileceği ve bu yüzden törenin geciktirildiği iddiasına bulunmuştu. Söz konusu iddialara HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan açıklama geldi. Yapıcıoğlu "Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz" diye konuştu.

"SİZLERİ ALDATMAYA ÇALIŞANLARA KANMAYINIZ"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP yetkililerinin HÜDA PAR milletvekillerinin, Meclis'teki yemin töreninde kriz çıkaracakları yönünde iftirada bulunduğunu" kaydetti.

Buna kimsenin itibar etmemesini isteyen Yapıcıoğlu, "Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış necip milletimiz, günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız." açıklamasında bulundu.

"YALANLARLA ÜLKE İDARESİNE TALİP OLAN KİFAYETSİZLER ÜLKEYİ YÖNETEMEZ"

Yapıcıoğlu, herkesi bir kez daha sandıklara gidip oy kullanmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz buyurdular ki, 'Bizi aldatan bizden değildir.' Aldatmaya alışan, tekrar aldatır. Onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz. Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar. Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim."

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Kaynak: AA


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