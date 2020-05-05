CHP'li Kaya'dan sınav tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yazılı açıklamasında, sınav tarihlerinin değiştirilmesine tepki gösterdi.

"Bir kez daha Milli Eğitim Bakanı'nın da YÖK Başkanı'nın da etkisiz eleman olduğunu gördük." görüşünü savunan Kaya, eğitim bilimcilerinin de Bilim Kurulu'nun da devre dışı kaldığını iddia etti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Turizm Bakanı, sınavların haziran ayında yapılmasının, turizmimiz için daha uygun olacağı tavsiyesinde bulundu. Turizminin fendi hem sağlığa hem de çocuklarımızın, gençlerimizin yüreğindeki tedirginliğine üstün geldi. Para hırsı gençlerin geleceğinden baskın çıktı. YKS ve LGS tarihlerini değiştirenler gençlerin endişelerini dikkate almadı. Geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza karşı bu kadar hoyrat, düşüncesiz, umursamaz olma hakkını size kim veriyor? Gelecek planlarını altüst ettikleriniz günü gelir, iktidar planlarınızı değiştirir."

(AA)

