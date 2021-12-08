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CHP'li milletvekili kürsüye kilitli bebek mamasıyla çıktı! "Hangi bütçeden bahsedeyim"

08.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütçe görüşmelerinde konuşma yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kürsüye kilitli çocuk mamasıyla çıktı. Arık, "Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken ben nasıl bilim ve teknolojinin bütçesini konuşabilirim?" dedi.

CHP'li milletvekili kürsüye kilitli bebek mamasıyla çıktı! "Hangi bütçeden bahsedeyim"

TBMM Genel Kurulunda, 2022 mali yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kürsüde yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmalar ve ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kürsüye elinde kilitli çocuk mamasıyla çıkan Arık, "Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken ben nasıl bilim ve teknolojinin bütçesini konuşabilirim? Bu bütçe milletin bütçesi olsaydı yeni doğan bebeğin maması kilit altına alınır mıydı?" diye konuştu.

Arık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iktidarın AR-GE çalışması, bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Dolayısıyla Bilim ve teknolojinin bütçesi üzerine konuşmak benim için büyük bir talihsizlik. Günlük elektrik faturasının 60 lira olduğu, buna karşılık TÜBİTAK'ın üniversitelere proje başına ortalama 35 bin lira kaynak aktardığı bünyede ben hangi bilimi anlatayım? Sayın Erdoğan'ın ekonomist, hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a müdür olarak atandığı bir ülkede ben hangi bütçeyi anlatayım?"

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CHP
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