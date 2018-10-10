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CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Erkek, 'AK Parti kurulurken İnönü ailesinden Hayri İnönü'ye İnönü'nün büyük torununa teklif götürüldü, kurucular arasında yer al diye' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü hedefine alan sözleri üzerine başlayan tartışma devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün akşam CNN Türk'te katıldığı televizyon programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

MUHARREM ERKEK: İNÖNÜ AİLESİNE AK PARTİ KURUCULUĞU TEKLİF EDİLDİ

Erkek, "Türkiye'nin kutuplaşmaya, ayrışmaya ihtiyacı yok ki. Türkiye'nin uzlaşmaya ihtiyacı var. Ben size bir şey anlatacağım. Sayın Utku Çakırözer yazdı, AK Parti kurulurken İnönü ailesinden Hayri İnönü'ye İnönü'nün büyük torununa teklif götürüldü, kurucular arasında yer al diye. 2009 yerel seçimlerinde bizim önceki dönem milletvekilimiz Ayşe Gülsüm Bilgehan'a İsmet İnönü'nün torunu... Çankaya Belediye Başkan adaylığı teklifi götürüldü AK Parti'den. Onlar da uygun bir şekilde reddetti tabi" ifadelerini kullandı.

Erkek "Şimdi bu aileyi üzmek böyle bir saldırı... Bunlar doğru değil, hepsi bizim tarihimiz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bir ülkeyi temsil eden siyasetçi bile olsa yalan söyleyemez.yalan söylüyorsa ahlaklı ise istifa eder.İsmet inönünün elindeki bayrağı karartıp Türkiye bayrağı yok diye yalan söyleyen lerin ahlaksızlığı kabul edilemez
He kesin öyle olmuştur...Bunu da bir tek siz bilirsiniz zaten.Senaryocu şizofrenler...
@nesrinislek bence doğrudur.akepe nin içerisindeki kişilere bir bakın.fetöcüsünden,pkkyı savunana kadar,işıdcısından,kürdistanı savunana kadarsübyancılığı savunandan,rte peygamberdir diyene kadar her akıldan insan mevcut.
TÜM SİYASİ PARTİLER BIRAKIN ARTIK İÇ SİYASETTEKİ REZİLLİĞİ, DÜNYADA GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR, HAMAMDAKİ KADINLAR DAHA SEVİYELİ. MEMLEKET VE VATANDAŞ İÇİN NE YAPIYORSUNUZ. JAPONYA 2 TANE ATOM BOMBASI YEDİ, EKONOMİMİZ JAPONYA'NIN 10/1 KADAR DEĞİL, CEVABI BEKLERİM.
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