CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü hedefine alan sözleri üzerine başlayan tartışma devam ediyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün akşam CNN Türk'te katıldığı televizyon programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Erkek, "Türkiye'nin kutuplaşmaya, ayrışmaya ihtiyacı yok ki. Türkiye'nin uzlaşmaya ihtiyacı var. Ben size bir şey anlatacağım. Sayın Utku Çakırözer yazdı, AK Parti kurulurken İnönü ailesinden Hayri İnönü'ye İnönü'nün büyük torununa teklif götürüldü, kurucular arasında yer al diye. 2009 yerel seçimlerinde bizim önceki dönem milletvekilimiz Ayşe Gülsüm Bilgehan'a İsmet İnönü'nün torunu... Çankaya Belediye Başkan adaylığı teklifi götürüldü AK Parti'den. Onlar da uygun bir şekilde reddetti tabi" ifadelerini kullandı.
Erkek "Şimdi bu aileyi üzmek böyle bir saldırı... Bunlar doğru değil, hepsi bizim tarihimiz" dedi.
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