CHP'li Özgür Özel'den Hulusi Akar ile ilgili olay sözler: Akar'ı kazıdık altından...

“Herkesin dokunulabilir olduğunu göstermek istedik. Hulusi Akar’a sorulacak sorular vardı. Hulusi Akar'ı kazıyınca altından ne çıkıyor diye baktık. Bir siyasal İslamcı çıktığını gördük de o nedenle konuşuyoruz. Siyasal İslamcılar orduda hakim olduğundan beri beyefendi hızla yükselmiş, önünü temizlemişler. Sen silah arkadaşlarını ziyarete gitmedin ama kimlere gitmiş; Nuri Pakdil'e gitmiş. Atatürk'e 'Firavun' diyen bir adama gitmiş. Sen Atatürk'e hakaret eden kişiyi ziyaret ediyorsun komutan olarak. Atatürk'ün ordusunun başındasın sen. Bu kadın Atatürk'ün manevi kızına söven birine, Mehtap Yılmaz’a koşup gidiyor. Hulusi Akar’ı kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı” dedi. Özel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tek partili Genelkurmay Başkanı’dır Hulusi Akar. Üniformayı çıkardı, partili bakan oldu.”

UMUT YEŞERTMEK ZORUNDAYIZ

CHP'li Özel, “Açık açık söylüyorum. Bir daha konuşacağım. Susturmak istiyorlar. Sindirmek istiyorlar. Bir kelime eksik söylersek, bir adım geri atarsak diz çökmüş oluruz. Kendisini her mecrada sorgulamaya, hesap sormaya devam edeceğiz. Bütün diktatörler korku ikliminden ve umutsuzluktan beslenirler. Recep Tayyip Erdoğan da bundan beslenmek istiyor. İktidar partisi ülkeyi korkutarak yönetiyorlar. Biz bu korku iklimini, bu karanlığı yenmek, yıkmak, buradan bir umut yeşertmek zorundayız. Kutuplaştırarak, hakaret ederek, şeytanlaştırarak hiçbir şey konuşulmasın istiyorlar. Korku dağlarını yıkmak, korku iklimini değiştirmek boynumuzun borcu, o nedenle bir adım geri atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DA GÖRÜŞTÜ

Özel, AKP Genel Başkanı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi Sevim Dağdelen’in Almanya’da yaptığı bir ziyaret üzerinden CHP’ye eleştirilerde bulunduğunu anımsatarak, “Dağdelen, o grubun üyesi. Almanya’ya giden herkesin yaptığı ziyaretlerde bir araya geldiği bir isim. İlk kez açıklıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı yaptığı Haydar Ali Yıldız da Sevim Dağdelen ile görüşmelere katılan bir eski milletvekili” dedi.

