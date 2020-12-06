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  4. CHP'li Öztrak: Asgari ücret en az 3 bin 100 liradan başlamalı

CHP'li Öztrak: Asgari ücret en az 3 bin 100 liradan başlamalı

06.12.2020 16:41 | Son Güncelleme:
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CHP'li Öztrak: Asgari ücret en az 3 bin 100 liradan başlamalı

CHP Genel Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Vatandaşın asgari ücretini de dolar ve euro karşılığı belirleyin. Asgari ücret en az 3 bin 100 liradan başlamalı” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin koronavirüs vaka sayısında dünyada ABD’den sonra ikinci sırada yer aldığını söyleyen CHP'li Öztrak,"Türk Tabipleri Birliği gerçek vaka sayılarının hala açıklananın çok üzerinde olduğunu söylemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı, vaka sayılarını geriye doğru da açıklayacağını ifade etmişti. Ama bu geriye doğru gidenlerden hala bir ses yok. Kritik vaka eşikleri geçilirken ne yapıldı? Anlaşılan hesap sorulmasın, diye bunların açıklanması engellendi" dedi.

'NEDEN BAĞIŞ TOPLADINIZ?'

CHP'li Öztrak, hükümetin kendi milletine destek olmak yerine başka ülkelere destek verdiğini öne sürerek, "Esnafımızın, çiftçimizin, dar gelirli ailelerimizin bütçelerine destek olmak yerine 156 ülkenin ve 9 uluslararası kuruluşa destek vermekle övünüyorlar. Peki bizim bütçemizde başka ülkelere destek verecek imkan vardı da neden bu millete IBAN numarası gönderip, bağış topladınız? Neden 5 maskeyi bedava dağıtamadınız? 156 ülkeye destek, milletin bütçesine gelince köstek. Bu kadar mı bu millete yabancılaştınız?" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET 3 BİN 100 LİRADAN BAŞLAMALI'

CHP Sözcüsü Öztrak, asgari ücretin dolar ve euro karşılığı olarak belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Buradan açık çağrı yapıyoruz; tıpkı vaka sayılarında olduğu gibi enflasyon rakamları da geriye doğru güncellenmelidir. Makyajlı enflasyon rakamlarıyla daha fazla kul hakkına girmeyin. Vatandaşın asgari ücretini de dolar ve euro karşılığı belirleyin. Asgari ücret en az 3 bin 100 liradan başlamalı" dedi. (DHA)

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