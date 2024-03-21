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CHP'li vekil Engin Altay'dan ilginç çıkış! "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 19:23
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CHP Milletvekili Engin Altay, Sinop mitinginde şaşırtan bir çıkışta bulundu. Altay, Sinop mitingi öncesi yaptığı konuşmada partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağımdı" diyerek kürsüye çağırdı.

CHP'li vekil Engin Altay'dan ilginç çıkış! "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel'den önce kürsüde konuşan CHP'li vekil Engin Altay'ın sözleri ise dikkat çekti.

"BENİM ÇIRAĞIMDI" DİYEREK ÖZGÜR ÖZEL'İ ÇAĞIRDI!

Engin Altay, konuşmasında Özgür Özel'in bir zamanlar CHP'de Grup Başkanvekilliği yaptığını, şimdi ise Genel Başkan olduğunu belirterek, "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e 'hoşgeldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sözlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şöyle yanıt verdi:

"Ben mecliste çıkarım, güzel bir konuşma yaparım, telefon çalar bakarım Kazım Altay. Engin ağabeyimizin rahmetli babası. 'Çok iyi dedin’ der, ‘En sevdiğim grup başkanvekili sen' der. Ben gülerim 'Engin ağabey var, Engin ağabeyi çok daha sevmiyor musun' derim. Der ki, 'evladım olarak severim ama grup başkanvekili olarak seni severim. O beni dinlemiyor bazen' derdi. Ve bana derdi ki bir gün Sinop’a genel başkan olarak geleceksin. "

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Anahtar Kelimeler:
Sinop Engin Altay Özgür Özel
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