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  4. CHP'li Eren Yıldırım'ın tutuklandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

CHP'li Eren Yıldırım'ın tutuklandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldırdığı iddia edilen ve tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları gece gündüz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van’da ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na PKK’lı hainlerce gerçekleştirilen saldırıda bir belediye çalışanı ve bir vatandaş şehit olurken, Adana'da da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın Vefa Destek Grubu'na çirkin bir saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.

ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan olayı Van’da iki kişinin yaşamını yitirdiği Vefa Sosyal Destek Ekibi’ne yönelik saldırıya benzetmişti.

Erdoğan konuşmasında, “Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK’lıların Van’da yaptığı eylemle, CHP’lilerin Adana’da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmasına itiraz edilen Eren Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayın yaşandığı ana ait yeni görüntüler ise bugün ortaya çıktı.

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