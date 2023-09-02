CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da! Kahvehane saldırısında hayatını kaybeden gencin ailesini de ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafı ile kahvaltı programında bir araya geldi. Pazar alanının açılışını da yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Bakırköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

KAHVEHANE SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN BURAK KAN'IN AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI ZİYARETİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Güngören’de kahvehane saldırısı sonrası hayatını kaybeden Burak Kan’ın Okmeydanı’nda yaşayan ailesini de ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin Şişli'de tedavi gördüğü hastaneye de uğradı. Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih’te, bulaşıkçılık yaparak hayatını kazanan 3 çocuk annesi Hatice Şimşek’i evini de ziyaret etti. (DHA)



