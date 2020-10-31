HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 17 binanın yıkımına neden olan deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP İzmir Milletvekillerinin de eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’tan depremzedelerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Travma ve yoğum bakım ünitelerinde tedavileri süren depremzedeleri geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, depremzedelerle tek tek ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
AFAD yayımladı! İşte İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporuAFAD yayımladı! İşte İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporu
MasterChef'in çok merak edilen pidesi!MasterChef'in çok merak edilen pidesi!
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşıma tutuklama
İzmir depremi hakkında provokatif paylaşımla ilgili flaş gelişme
AFAD yayımladı! İşte İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporu
AFAD yayımladı! İşte İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporu
İzmir depremi İstanbul depremini tetikler mi? İzmir’de yeni deprem bekleniyor mu? Uzman isimden önemli açıklamalar!
İzmir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Önemli açıklama!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı
İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşıma gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.