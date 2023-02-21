CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! '5 yıllığına yasaklayacağız, fiyatlar düşmeden de kaldırmayacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu, yabancılara konut satışıyla ilgili olarak sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. İktidara geldiklerinde yabancılara konut satışını engelleyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"KONUT FİYATLARINI YUKARIYA ÇEKİYOR"

"Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2’ye kadar %8, bu m2’yi aşan kısma ise %18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV’den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor.

Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2’ye kadar %8, bu m2’yi aşan kısma ise %18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV’den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor. February 21, 2023

"5 YILLIĞINA ENGELLEYECEĞİZ"

Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!"

Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz! February 21, 2023



