HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! '5 yıllığına yasaklayacağız, fiyatlar düşmeden de kaldırmayacağız'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! '5 yıllığına yasaklayacağız, fiyatlar düşmeden de kaldırmayacağız'

21.02.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidara geldiklerinde yabancılara konut satışlarını yasaklayacaklarını belirtti. "5 yıllığına engelleyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! '5 yıllığına yasaklayacağız, fiyatlar düşmeden de kaldırmayacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu, yabancılara konut satışıyla ilgili olarak sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. İktidara geldiklerinde yabancılara konut satışını engelleyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak" dedi.

thumbs_b_c_132c62993d4d4f346bf2aa9321721170

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"KONUT FİYATLARINI YUKARIYA ÇEKİYOR"

"Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2’ye kadar %8, bu m2’yi aşan kısma ise %18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV’den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor.

"5 YILLIĞINA ENGELLEYECEĞİZ"

Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildiDehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildi
Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."
Depremde can kaybı 41 bin 156 olduDepremde can kaybı 41 bin 156 oldu
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu konut

En Çok Okunan Haberler

'Kalacak yeri olmayanlar' bu tarafa...

'Kalacak yeri olmayanlar' bu tarafa...

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

Hatayspor açıkladı! Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybetti

Hatayspor açıkladı! Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybetti

Fırsatçılar deprem dinlemiyor! Utanmadan bir de böyle söylüyorlar...

Fırsatçılar deprem dinlemiyor! Utanmadan bir de böyle söylüyorlar...

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

Toplantıyı 15 dakikada bitirdi! Tek tek okudu... "Alkış istemiyorum"

Toplantıyı 15 dakikada bitirdi! Tek tek okudu... "Alkış istemiyorum"

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.