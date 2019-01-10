CHP lideri Kılıçdaoğlu: Binali Bey'in istifa etmesine gerek yok!

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmesine karşın görevinden istifa etmemesinin tartışması sürüyor. Son açıklamasında, “Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. TBMM Başkanlığından istifa etmeme konusunda kararımda değişiklik yok” diyen Yıldırım’ın tutumu muhalefet liderlerinin de gündeminde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Binali Bey’in istifa etmesine gerek yok zaten. Biz kazanacağız. Binali Yıldırım tekrar Ankara’ya gelecek” derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İstanbul’u kaybedeceğini düşünüyor. O tecrübedeki birine yakışmadı” değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. GazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın belediye başkan adayı olmasına karşın istifa etmeyeceği açıklamasının hatırlatılması üzerine, gülümseyerek, “Binali Bey’in istifa etmesine gerek yok zaten, gelecek buraya. Biz kazanacağız” dedi. KILIÇDAROĞLU: BİNALİ BEY FARKINDA, O DA GÖRÜYOR

Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın istifa etmemesinin “anayasaya aykırı” olduğu yönündeki hukuksal değerlendirmelerin hatırlatılarak bu konudaki görüşlerinin sorulması üzerine, “Bu yetiyor bize. Bunu hukukçular yapıyorlar. Binali Yıldırım Bey zaten tekrar Ankara’ya gelecek. Binali Bey de farkında. O da görüyor zaten. Tabloyu görmemesi mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu. İZMİR ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kılıçdaroğlu, merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ne zaman açıklanacağı sorusuna ise, “Kısa sürede herhalde hallederiz. İzmir ve İstanbul’un ilçeleri gibi yerlerin büyük kısmını ayın ortasında sonlandırırız. Önümüzdeki Parti Meclisi’nde çıkabilir” yanıtı verdi. AKŞENER: İSTANBUL’U KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Meclis’te bir grup gazeteciyi kabulünde soru üzerine Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa etmeme kararını değerlendirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi İsmail Ok’un adaylığının ilanından hemen sonra bir zorunluluk olmamasına karşın istifa ettiğini hatırlan Akşener şunları söyledi:

“Ben şöyle değerlendiriyorum. İstifa etmesi gerekir, o ayrı. Ama Sayın Binali Yıldırım, Başbakanlık yaptı, bakanlık yaptı, şimdi TBMM Başkanı. 1955 doğumlu, son derece tecrübeli bir insan. Kim bilir kaç seçim geçirdi? Ben, İstanbul’u kaybedeceğini düşündüğünü sanıyorum. İsmail (Ok) Bey, istifa etti. Üstelik öyle bir zorunluluk yokken hemen istifa etti. ‘Yerime birini gönderin’ dedi. Bu inanç başka bir şey. Kendisine (Yıldırım’a) yakışmadı. O tecrübedeki birine yakışmadı. Yani devlet onuru görmüş, birçok şeyle ilgili olarak, özlemi olmaması lazım.” ‘BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL ETMEMESİ GEREKEN KONUMDA’ Binali Yıldırım’ı çok yakından tanımadığını söyleyen Akşener, “Ama Binali Bey, normal şartlarda böyle bir şeye tenezzül etmemesi gereken bir konumda. AKP, Sayın Erdoğan ve Binali Bey, büyük ihtimalle seçimle ilgili bir soru işareti yaşıyorlar. Üç ay Meclis başkansız nasıl kalacak gibi düşünebilirler. Yüzde yüz emin olsalar, bu tırmalanmaya müsaade etmezler diye düşünüyorum. Önüne gelen laf söyleyecek. Böyle çemkirmelere tahammül etmemesi gereken, arka planı olan bir insan. Sonuç olarak ben, İstanbul’u almaya yönelik bir soru işareti görüyorum” dedi.

‘İMAMOĞLU, ALKIŞIN ŞEHVETİNE KAPILMAYACAK BİRİ’ Akşener, İstanbul ile ilgili de “İmamoğlu, sürpriz yapabilir. ‘İstanbul’u Tayyip Bey ne yapar eder alır’ gibi bir kanaat oluşturulmaya çalışılıyor, ben tam tersini düşünüyorum” dedi. İmamoğlu’nun yeni, genç bir siyasetçi olmasının, belediyeciliği bilmesinin avantajlı olduğuna dikkat çeken Akşener şöyle devam etti: “Tayyip Bey’in arzu ettiği kutuplaşmanın dışında kalacak bir siyasetçi. Bu da bir avantaj. Çok yakından tanımıyorum, toplam 2 kere görmüşümdür, ama ailesini tanıyorum. Siyasi bir aileden geliyor. Bir merkez sağ geçmişi var. O kutuplaştırma diline katılmayacak bir geçmişi var ailesinin. Alkışın şehvetine de kapılmayacak gibi görünüyor. ‘Ben işime bakayım’ diyen bir karakter. Cumhurbaşkanlığı’ndaki o heyecanlı alanı görmeyeceğiz diye düşünüyorum. AKP, kutuplaştırma yapacak, en önemlisi o. Onu yapmayacak, işine bakacak gibi görünüyor.” ‘ADIYAMAN’DA ÇATI ADAY KONUŞULMADI’ İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yerel seçim hazırlıkları ile ilgili soruları da yanıtladı. Adıyaman’da Saadet Partisi adayının destekleneceği iddiasıyla ilgili konuşan Akşener, “Ben basında o konuyu okuyunca, ‘Böyle bir konuşma var mı?’ diye sordum. Öyle bir konuşma yok. Konuşulur, kabul edilir, reddedilir, o başka bir şey ama o hiç konuşulmamış” dedi.