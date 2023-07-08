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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması: İBB'ye aday olmasını...

08.07.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs seçimlerinin ardından tüm gözler CHP'de yaşananlara çevrildi. Mağlubiyetin ardından 'değişim' çağrılarının yükseldiği partide Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir Ekrem İmamoğlu açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz?” sorusuna yanıtı ise gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis'teki çoğunluğun kaybedilmesinin ardından CHP'de yaşanan hareketlilik devam ediyor. Önce tüm MYK üyeleri istifa etmiş, ardından da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bütün danışmanlarının görevine son vermişti. Eleştirilerle beraber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısında bulunmuş ayrıca bunun için bir de internet sitesi yayınlamıştı.

Eleştirilerin odağındaki Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'den Fikret Bila'ya gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

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KURULTAY NE ZAMAN?

CHP'de hareketli günler devam ederken henüz kurultay tarihi belli olmadı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Kurultay sürecini başlattık. İlçe Kongreleri İl Kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek." ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU AÇIKLAMASI SES GETİRDİ

2018 yerel seçimlerinde 11 büyükşehir belediyesini kazarak başarı elde eden Kılıçdaroğlu'na görevindeki başkanlarla ilgili düşünceleri soruldu. "İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Elbette. Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar yapıyorlar. Çok başarılılar. Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim. Bu en doğal haklarıdır. Başarılı hizmetlerini sürdürmeleri gerekir." karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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