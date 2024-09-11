CHP lideri Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert sözler 'Kazı kazan gibi kazıdık, altından...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Partili milletvekili Hulusi Akar'a sert sözler geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda açıklama yapan ve Akar'ın sözleri sorulan Özel bununla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"BİZ HULUSİ AKAR'I KAZI KAZAN GİBİ KAZIDIK..."

"Hulusi Akar'a bakınca, kazı kazan var ya kazı kazan, biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal islamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı.

Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal islamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle 'Su akar Hulusi Akar' Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimi yüzüne Meclis Genel Kurulu'nda söyledim zaten."