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CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt: İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara söylüyorum, herkesle barış ilan ediyoruz

22.12.2023 18:48 | Son Güncelleme:
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CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "savaş ilanı" sözleri gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akşener'in sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özel "Muhalafete muhafelet yapmayız. İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt: İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara söylüyorum, herkesle barış ilan ediyoruz

İYİ Parti'de yerel seçimler öncesi istifa krizleri yaşanırken, partiden ayrılan bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çeken Meral Akşener "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.” ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in sözlerine ilk yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar.” demişti. İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel de gazetecilerin Akşener'in sözlerini hatırlatması üzerine bir açıklama yaptı.

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"BARIŞ İLAN EDİYORUZ"

CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğinin altını çizen Özel "Sürekli siyasette gerilim bekleyenlere, CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhafelet iktidara karşı yapılır, muhalafete muhafelet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan barışın başkentinden
muhafeletteki tüm partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" dedi.

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Meral Akşener Özgür Özel
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