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  4. CHP lideri Özgür Özel o ilçeye kendi kullandığı vosvos ile geldi

CHP lideri Özgür Özel o ilçeye kendi kullandığı vosvos ile geldi

27.07.2024 16:20
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27.07.2024 16:20
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Bursa’nın dağ ilçesi Harmancık'a gelen CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özel ilçeye, dağ yolundaki karavancılardan emanet alıp kendi kullandığı, üstü açık klasik otomobil vosvosla geldi. Özel “Birileri istiyor ki kavga olsun. Biz elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Bey'le, Devlet Bey’le onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Bizim onlarla vereceğimiz kavga, emeklinin en düşük emekli maaşının, emekliyi geçindiremeyen 10 bin liralık maaşın kavgasıdır" dedi.

CHP’li belediyeleri ziyaret etmek ve yeni üyelere rozetlerini takmak üzere Bursa’ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programının 3’üncü gününe dağ ilçesi Harmancık’ı ziyaret ederek başladı.

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İLÇEYE VOSVOS İLE GELDİ

Dağ yolundaki karavancılardan emanet alıp, kendi kullandığı, üstü açık klasik otomobille ilçeye gelerek, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ı makamında ziyaret eden Özel’e, Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve partililer de eşlik etti.

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‘ŞİMDİ YENİDEN HARMANCIK’IN ATILIM ZAMANI GELDİ’

Özel, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Nüfus olarak baktığınızda 6 bin 300 nüfuslu bir yer. Çok küçük gibi görünebilir ama Harmancık'ın büyük bir psikolojik önemi var. Bursa'nın en küçük ilçesi. Dağdaki 4 ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi alamaz diye, uzun süredir konuşan bir yaygın kanaatin kırıldığı bir süreç. Harmancık, zaman zaman bizim ürettiğimiz ve iz bıraktığımız bir ilçe. Biz Harmancık'ta belli eserleri ortaya çıkarıyoruz, izler bırakıyoruz. Sonra bizim dışımızdaki iktidarlar, Harmancık’ı yerinde saydırtıyor deyim yerindeyse. Şimdi yeniden Harmancık’ın atılım zamanı geldi. Büyük bir memnuniyetle takip ettim, çalışanların banka promosyonları 7 bin lirayken, sizin gelir gelmez bunu gerekli görüşmeleri yapıp, 17 bin liraya çıkarmanız, bankanın cebinde duracak 10 bin liranın emekçilerimizin cebine girmesini sağladınız. Harmancık'tan uzun yollar kat ederek uzaktaki iş yerlerine servisle giden kadın işçilerimizin sorunları var. O konuda da gayret içinde olduğunuzu duyduk. O beklentiyi de karşılamak, çözmek üzere olduğunuzu da arkadaşlarımız, il başkanımız bize not etti. Ondan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabii bu sefer Harmancık’taki belediye başkanlığımız 47 yıldır ilk kez aldığımız Bursa Belediyesi üzerinden ve büyükşehir yasasının yetkileriyle çok daha kıymetli, çok daha önemli. Biz Mustafa Bozbey Başkanla geldik. Gelirken yolda da konuştuk. Harmancık, kendisine emanet. Bundan sonra inşallah buraya çok güzel dokunuşlar yapılacak. Diğer dağ ilçeleri de Harmancık’a CHP'nin gelmiş olmasının, Harmancık’a yeniden çok katkı sağladığını görecekler. İnşallah gelecek yerel seçimde 4’te 4 istiyoruz.”

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Bir sonraki ziyaretinde diğer dağ ilçeleri, Orhaneli, Keles ve Büyükorhan’ı ziyaret edeceğini söyleyen Özel, “Önümüzdeki birkaç ay içinde ilk Bursa'ya gelişimde bu sefer dağdaki belediyenin bizde olmadığı 3 ilçemize gideceğiz. O konuda Orhaneli'den başlayarak, mutlaka sizlere de uğrayacağız. Tabii ki CHP bayrağı burada dalgalanıyor veya ışık burada yandı, etrafına başkanım tabii mutlaka katkı sağlayacak” diye konuştu.

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"BU PARTİ, BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEYENLERİN PARTİSİDİR"

Özgür Özel, belediye ziyaretinin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. 31 Mart Mahalli İdareler ve Genel Seçimleri sonuçlarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Özel, CHP’ye yönelik eleştirilere cevap verdi. Hükümeti yuhalayanlara ise tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

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“Özellikle ve özellikle bugüne kadar, geçen sene seçimlerde dediler ki; ‘Efendim CHP'ye oy vermeyin. Evet yoksulsunuz, açsınız, sıkıntınız çok, işsizlik var, güvencesizlik var. Ama oyu bize vermelisiniz. CHP gelirse onlar efendim ezanı susturacaklar. Onlar bayrağı indirecekler.’ Yapmayın yuhalamayın, yuhalamanız için söylemiyorum, derdimi anlatmak için söylüyorum bunu. ‘Onlar bayrağı indirecekler’ dediler, ‘Onlar vatanı böldürecekler’ dediler, ‘Onlar ezanı susturacaklar’ dediler. Bakın 1 yıl sonra seçim yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa'da iki oydan birini aldı. Türkiye'de yüzde 38 oy aldı. Türkiye'nin birinci partisi oldu. Nasıl oldu, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye ittifakını kurarak oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ittifakının renkleri ay yıldızlı, al bayrağın renkleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi Atatürk'ten aldığı emanetin, Atatürk milliyetçiliğinin neferleridir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kimselerden, ne geçmiş dönemlerde olmadık işlere girmiş çıkmış, sonra önce milliyetçiliği ayaklarının altında ezmiş, sonra aklına milliyetçilik gelmiş olanlardan alacak, en ufak aklı yoktur. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu partiyi kendisi de gazi olan, bu memleket için ölümü göze almış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yedi cihana Türkiye'nin tapu senedi Lozan’ı kabul ettiren İsmet Paşa'nın, Kıbrıs’ın Fatih'i, Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları'na, Ege’nin serin sularına milliyetçiliği yazan Karaoğlan'ın partisidir. Bu parti, gerekirse bu devlet için ölümü göze alanların, ama bayrağı yere düşürmeyenlerin partisidir. 47 yıldır birinci parti olmadığımız halde bizi bir arada tutan şey, para, menfaat olmadığı için, bizi bir arada tutan şey vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi olduğu için, dimdik ayaktayız, yıkılmadık. Ve yeniden Türkiye’nin birinci partisiyiz.”

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‘KAVGA ETMEK İÇİN DEĞİL, YÜZ GÜLDÜRMEK İÇİN GELİYORUZ’

İktidarla gereksiz polemiklere girilmemesi konusunda da uyarılarda bulunan Özgür Özel, “Birileri istiyor ki kavga olsun. Biz elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Bey'le, Devlet Bey’le onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Bizim onlarla vereceğimiz kavga, emeklinin en düşük emekli maaşının, emekliyi geçindiremeyen 10 bin liralık maaşın kavgasıdır. Asgari ücretin kavgasıdır. Çiftçilerin kavgasıdır. Esnafın kavgasıdır. İşte o günden bugüne parti seçimden beri her ay ve dün açıklanan anketlerde de 3 firmada birden, her ay oy farkını açarak birinci parti olma özelliğini koruyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil, yüz güldürmek için, zenginlik getirmek için geliyoruz” dedi.

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‘HER İNANÇ, HER İNANCA İNANAN KİŞİ BAŞIMIZIN TACIDIR’

Dün Cuma namazını Bursa Ulu Cami’de kıldığını hatırlatan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dün bayrağı indirecek dedikleri, bugün bu memleketin menfaatini en çok savunanlardır. Dün ezanı dindirecek dediler. Bir cuma namazında Ulu Cami'de cemaatin yarısıyla kucaklaştık, selamlaştık, fotoğraf çektiler. Büyük bir memnuniyet duydular. Herkes şunu bilsin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne camiyle sorunu vardır, ne camideki insanların inancına karışır, ne Alevinin inancıyla, ibadetiyle sorunu vardır. Cemevi de bizimdir, cami de bizimdir. Her inanç, her inanca inanan kişi başımızın tacıdır. Biz bu ülkeyi, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, bir bütün olarak seviyoruz ve biz bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak kucaklıyoruz.” (DHA)

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_86575 (8)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Harmancık Özgür Özel
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