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CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri partiden istifa etti.

CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

CHP Nusaybin ilçe binasında açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Talayhan, kendisi, CHP'den milletvekili adayı olan ağabeyi Abdulkadir Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetiminin partiden istifa ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Talayhan, "Ama İl Başkanı başta olmak üzere bulunduğumuz duruma dair teşkilattan hiçbir destek alamadık. Yolumuz Atatürk yoludur. Bu hiçbir zaman şaşmaz ancak bu koşullarda CHP'deki pozisyonumuzdan ve partiden istifa ediyoruz." diye konuştu. (AA)

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