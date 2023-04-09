HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: CHP milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il milletvekili adayları!

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: CHP milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il milletvekili adayları!

09.04.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP milletvekili adayları listesi merak konusu oldu. Siyasi partilerin milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. Bu sebeple birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, CHP milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde CHP milletvekili adayları kim oldu?

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: CHP milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il milletvekili adayları!

CHP milletvekili adayları listesi 9 Nisan 2023 Pazar günü internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine az bir süre kaldı. CHP milletvekili adayları listesi merak edildi. CHP milletvekilleri aday listesi için şu an açıklama gelmedi.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP milletvekili adayları listesi belli oluyor. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine az bir süre kala, ittifaklarda nefes nefese ortak liste diplomasisi sürüyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.

5 PARTİ TEK LİSTE KARARI YSK'YA BİLDİRİLDİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girecek”

11-12 ilde “fermuar” yöntemine göre yapılan çalışmada, bu illerden 7 ya da 8’inde CHP, 4 ya da 5’inde de İYİ Parti’nin çatı olacağı belirtiliyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin de sonuçlanmasıyla, Millet İttifakı’nda sadece CHP ve İYİ Parti’nin logoları yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız metro raylarına atladı! Korku dolu anlar kameradaGenç kız metro raylarına atladı! Korku dolu anlar kamerada
Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...
Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...
Anahtar Kelimeler:
chp milletvekili adayları

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!

Destici: 'Muhalefetin eline koz verildi'

Destici: 'Muhalefetin eline koz verildi'

İlginizi Çekebilir

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.