CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: CHP milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il milletvekili adayları!

CHP milletvekili adayları listesi 9 Nisan 2023 Pazar günü internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine az bir süre kaldı. CHP milletvekili adayları listesi merak edildi. CHP milletvekilleri aday listesi için şu an açıklama gelmedi.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP milletvekili adayları listesi belli oluyor. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine az bir süre kala, ittifaklarda nefes nefese ortak liste diplomasisi sürüyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.

5 PARTİ TEK LİSTE KARARI YSK'YA BİLDİRİLDİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girecek”

11-12 ilde “fermuar” yöntemine göre yapılan çalışmada, bu illerden 7 ya da 8’inde CHP, 4 ya da 5’inde de İYİ Parti’nin çatı olacağı belirtiliyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin de sonuçlanmasıyla, Millet İttifakı’nda sadece CHP ve İYİ Parti’nin logoları yer alacak.

