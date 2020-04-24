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CHP milletvekili Veli Ağbaba 'Erdoğan'ın resmi var Atatürk'ün yok' mesajıyla paylaşmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2020 20:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 23 Nisan töreninde İçişleri Bakanlığı'na Atatürk'ün resminin asılmadığı iddiasını yalanladı.

CHP milletvekili Veli Ağbaba 'Erdoğan'ın resmi var Atatürk'ün yok' mesajıyla paylaşmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; 'Yer, İçişleri Bakanlığı. 100'üncü kuruluş yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında, nispet yapar gibi Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan sorumsuz bir iftiradır ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" ifadelerine yer verildi.

İşte Veli Ağbaba'nın paylaşımı:


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İçişleri Bakanlığı Veli Ağbaba

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