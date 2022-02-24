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  4. CHP MYK olağanüstü toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna krizi var

CHP MYK olağanüstü toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna krizi var

24.02.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), olağanüstü toplanma kararı aldı.

CHP MYK olağanüstü toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna krizi var

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi nedeniyle Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya döneceği ve MYK'ya başkanlık edeceği belirtildi.

MUHALEFET PARTİSİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Kanaat önderleri toplantısının açılışında yapacağı konuşmanın ardından Ankara'ya döneceği bildirilen Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet partisinin genel başkanıyla da bir görüşme yaptığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun toplantı öncesinde Merkez Efendi Kültür Merkezi'nden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna CHP
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