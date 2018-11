CHP MYK toplantısı

"Bu borcumuza karşılık Merkez Bankasının kasasında 85 milyar dolarlık rezerv var. Nakit, altın bütün varlıklar dahil. Yani Eylül'deki rakamlara bakarsak, her 100 dolarlık borcumuza karşılık 72,5 dolarlık varlığımız var, buna altın dahil. 2002'de her 100 dolarlık borca karşılık 169 dolarlık nakit vardı. Şu an gelmiş olduğumuz noktada, 'Türkiye'de kriz yoktur.' diyen bir Cumhurbaşkanı, 'En kötüsü geride kaldı.' diyen bir aile üyesi damat var. "Kriz yok.' diyen Cumhurbaşkanına ya da bu düşüncede olan hükümet üyelerine şunu sormak lazım; domatesin Ankara'da en düşük fiyatının 5,75 olduğunu görüyoruz. Patatesin 3 lira 60 kuruş, soğanın da 4,5 lira olduğunu görüyoruz. 'Kriz yok.' lafını patatese, soğana anlatsınlar. Bakalım onlar ne düşünüyor? Soğan depolarına baskın yaparak fiyat düşürmeye çalışan, ekonominin temel kurallarından bihaber olan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bundan bir süre önce de marketlerdeki fiyatları denetim altına almak için zabıta imkanlarını kullanmaya çalışmışlardı. Devletin kasasını teslim ettikleri damat Türkiye'yi bu hale getirmiş oldu."

Açıklamalarının ardından Salıcı, Diyarbakır'da bir firmanın, kilosu 28-29 liradan Et ve Süt Kurumuna hiç sıra beklemeden et sattığını öne sürdü ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bir sorusu olduğunu .

Oğuz Kaan Salıcı, "Bu firma Diyarbakır kombinasında sıra beklemeden tüm hayvanlarını satıyor. Sorun şurada, Et ve Süt Kurumu üç market zinciri üzerinden topluma ucuz et veriyor. Aynı firmaya, yani kendisinden 28-29 liradan hayvan alımı yaptığı et alımı yaptığı firmaya, kilosu 20 liradan et satıyor, o da bu eti zincir firmalara veriyor. Bu firma kim? Bu firmaya niye böyle bir imtiyaz sağlıyorsunuz? Üçüncüsü, siz bu kadar aleni bir usulsüzlüğü daha önce hayatınızda gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.