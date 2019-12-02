CHP MYK toplantısı

"Yani Sayın Bakan, 'bu köprüden bu paraya kimse geçmeyince fiyatı düşürdük' diyor. 44,5 dolara garanti ettiğiniz geçiş ücretinin gerisini kimden alıyorsunuz? Gerisi bütçeden. Özetle vatandaşın cebinden, emekli Ayşe Hanım'ın cüzdanından, işçi Ahmet Bey’in kesesinden çıkıyor. Köprünün parasının üçte birini köprüden geçenden üçte ikisini köprüden geçmeyen vatandaşlarımızdan alıyorlar. Tüyü bitmedik yetimin parası, yandaş müteahhide dövizle peşkeş çekiliyor. Gerçekten bunu akılla, mantıkla izah etmek mümkün değil. Saraya bir teklifimiz var. Bu köprünün ismini değiştirin. Buna Osmangazi değil, Deli Dumrul köprüsü deyin. Geçenden 30 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin benzer açıklamada bulunduğunu belirten Öztrak, Turhan'ın 28 Kasım 2019 tarihli komisyon tutanağında yer alan ifadelerini okudu. Öztrak, şöyle devam etti:

Öztrak, "Bazı bakanlar için bu komisyon günah çıkarma odasına döndü. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'şehir hastanelerinin kamu-özel işbirliği kapsamında yapılmasının çok pahalı, bu hastaneler bütçe kaynaklarıyla yapılacak.' dedi" ifadesini kullandı.

- "Bütçeden şehir hastaneleri ve köprüler için önümüzdeki üç yılda 80,4 milyar lira çıkacak"

Öztrak, müzakere sürecinde Hazine'nin sunduğu bir tabloya işaret ederek, burada gelecek 3 yıl için şehir hastanelerine ödenecek toplam kira bedelinin 26,5 milyar lira olacağının yer aldığını aktardı.

Bu hastanelere sadece kira ödenmediğini, ayrıca hizmet alım garantisi verildiğini anlatan Öztrak, "Hem kira hem de hizmet alımı adı altında şehir hastaneleri için önümüzdeki üç yılda ödenecek olan para 49 milyar lira. Hani cebimizden hiç para çıkmadan yapıyorduk bu hastaneleri?" dedi.

Öztrak, "geçilmeyen köprüler" için gelecek 3 yılda bütçeden çıkacak paranın 31,3 milyar lira olacağını kaydederek, "Şehir hastaneleri ve köprüler için önümüzdeki 3 yılda bütçemizden tam 80,4 milyar lira çıkacak." dedi.

"Bir tarafta devlet eliyle zengin edilen müteahhitler, ultra-lüks mevlitler, el kadar bebelere takılan tek taşlar, diğer tarafta da borçlarını ödeyemediği için ailesiyle evlatlarıyla birlikte canına kıyan insanlarımız..." ifadelerini kullanan Öztrak, çarşıdaki, pazardaki fiyatların TÜİK marketlerindeki fiyatları kat kat aştığını kaydetti.