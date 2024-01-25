CHP’nin beklentisini duyan İsmail Saymaz şaşkınlığını gizleyemedi: ‘Önceki güne kadar beklemişler…’

CHP ile İYİ Parti arasındaki ipler koptu ancak gelen iddialar şaşkına çevirmeye devam ediyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Merkezi'nin önceki geceye kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İYİ Parti'den jest beklediğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP ile yollarını ayıran İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Turhan Çömez'i aday olarak gösterdiği öğrenilmişti.

"İYİ Parti, CHP ile ittifakı savunan Çömez'i aday çıkararak, AK Parti'nin elini rahatlattı. Çömez, AK Partililerden çok, milliyetçi ve sosyal demokrat seçmenden oy alabilecek bir siyasetçi. Giden, yine muhalefetten" diyen İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada, CHP Genel Merkezi'nin önceki geceye dek İYİ Parti'den Balıkesir için jest beklediğini öğrendim. Fazla mı iyi niyetliler... Yoksa göründüğünden daha mı saflar? Bilemedim."

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





