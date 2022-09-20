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CHP'nin düşük oy aldığı ilde Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: "Bize oy verin dedik, vermediniz; haklısınız"

20.09.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Malatya ve Adıyaman'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra Elazığ'a geçmişti. Grup toplantısının ardından vatandaşlarla bir araya gelen CHP lideri dikkat çeken ifadeler kullandı. Elazığ'da CHP'nin düşük oy aldığını belirten Kılıçdaroğlu öz eleştiri yaparak vatandaşın haklı olduğunu belirtti.

CHP'nin düşük oy aldığı ilde Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: "Bize oy verin dedik, vermediniz; haklısınız"

Elazığ’da vatandaşlara seslenen ve öz eleştiri yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara’da oturduk, nutuklar attık ’bize oy verin’ dedik. Siz de vermediniz, haklısınız” dedi. CHP Elazığ'da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı olarak İYİ Parti adayını desteklemişti. İl geneli sonuçlarında AK Parti birinci MHP ikinci İYİ Parti ise üçüncü parti olmuştu.

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ÖZELEŞTİRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Programları çerçevesinde Elazığ’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, öz eleştiri yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Elazığ’ın bu bölge için ne kadar değerli bir kent olduğunu biliyorum. Elazığlıların gücünü ve çalışkanlığını da biliyorum. Burada oyumuzun düşük olduğunu da biliyorum. Oyumuzun düşüklüğü kabahati sizlerde değil bizde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi’ndedir.

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"OY VERMEDİNİZ HAKLISINIZ"

Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Ankara’da oturduk, nutuklar attık ’bize oy verin’ dedik. Siz de vermediniz, haklısınız. Şimdi Türkiye coğrafyasını adım adım geziyorum. Şimdi geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum. Her bir sorunuza samimi olarak cevap veriyorum” dedi.

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Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Muharrem Erek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve parti üyeleri eşlik etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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