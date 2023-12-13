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  4. CHP'nin 'TRT Haber' şikayetine RTÜK'ten ret geldi

CHP'nin 'TRT Haber' şikayetine RTÜK'ten ret geldi

13.12.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber kanalını RTÜK'e şikayet etmişti. RTÜK Bulut’un başvurusunu usul hatası yaptığı gerekçesiyle reddetti.

CHP'nin 'TRT Haber' şikayetine RTÜK'ten ret geldi

Bulut’un başvuru gerekçesi kamu yayıncısı TRT’nin Yasa ihlali yaptığı iddiasıydı. Bulut, TRT Haber’de yayınlanan CHP lideri Özgür Özel ile Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak yapılan haberin TRT haber yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıttığı belirterek, RTÜK’ten yaptırım talep etti.

Adana Milletvekili Bulut’un talebini değerlendiren RTÜK, söz konusu şikâyet dilekçesinin şahsi mi yoksa kurumsal mı olduğunun belli olmaması nedeniyle başvuruyu geri çevirdi.

Üst Kurul Başkanlığı’nın cevabi yazısında, “Şikâyet dilekçesi incelendiğinde söz konusu dilekçenin şahsınızca oluşturulduğu görülmüş olup mezkûr başvurunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezince yapılan kurumsal nitelikli bir başvuru mu yoksa şahsınız tarafından gerçekleştirilen bireysel nitelikli bir başvuru mu olduğu konusunda tereddüt hâsıl olduğundan söz konusu şikayetiniz ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamıştır” denildi.

Başkanlık, CHP’li Vekil Bulut’a doğru yöntemi göstererek, başvurunun izah edilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda şikâyete konu yayının Üst Kurul uzmanlarınca inceleneceği cevabını verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP şebnem korur fincancı
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